Головину посоветовали уезжать из «Монако»

Тренер Игорь Колыванов в интервью Legalbet заявил, что полузащитнику «Монако» Александру Головину стоит попробовать себя в более сильном чемпионате.

По его мнению, 27-летнему россиянину стоило бы поиграть в чемпионате Испании или Италии.

«Германия ему меньше подходит. В Италии он бы не затерялся в «Милане», «Интере», «Роме». Любому клубу из топ-5 в Италии он бы пригодился», — заявил Колыванов.

Россиянин перебрался в «Монако» из столичного ЦСКА летом 2018 года. Его трансфер стал рекордным по стоимости в истории клуба. Россиянин перешел во французский клуб за €30 млн.

В текущем сезоне россиянин провел 21 матч во всех турнирах, забил шесть мячей и сделал четыре результативных передачи. Головин в этом сезоне несколько раз признавался болельщиками «Монако» лучшим игроком команды.

«Монако» идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Франции с 38 очками, отставая от идущей второй «Ниццы» на один балл.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» спас ничью в матче с «Челси».