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Уроженка Москвы Рыбакина проиграла финал турнира в Дохе

Уроженка Москвы Рыбакина проиграла Свентек финал турнира в Дохе

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Hannah Mckay/Reuters

Польская теннисистка Ига Свентек стала победительницей турнира серии WTA-1000 в Дохе.

В финальном матче Свентек в двух сетах переиграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину. Игра продлилась 2 часа 17 минут и завершилась со счетом 7:6 (10:8), 6:2. Уроженка Москвы Рыбакина по ходу игры допустила две двойных ошибки, реализовала три брейк-пойнта из 10 и исполнила три подачи навылет.

Благодаря этой победе Свентек прервала трехматчевую серию поражений в играх с Рыбакиной. Также Свентек выиграла турнир в Дохе третий раз подряд — последний раз три года кряду один турнир в женском туре выигрывала американка Серена Уильямс.

Ига Свентек продолжает лидировать в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), у нее 9770 набранных очков. На второй строчке расположилась представительница Белоруссии Арина Соболенко (8905 очков). Тройку лучших замыкает американка Кори Гауфф (7200 очков). Рыбакина с активом 6088 очков занимает четвертую строчку.

Ранее американский теннисист заявил, что в России его ограбил полицейский.

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