Агент Селюк призвал запретить Промесу играть за «Спартак»

Спортивный агент Дмитрий Селюк в интервью Vprognoze заявил, что нападающий московского «Спартака» Квинси Промес не должен иметь возможности выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ).

По его мнению, Российский футбольный союз (РФС) должен внести изменения в регламент, чтобы находящиеся под арестом игроки были лишены права выходить на поле.

«Считаю, что это было бы правильно. Сейчас задержали гражданина Германии с какими-то конфетками с каннабисом, баскетболистке дали девять лет. А тут нож воткнул в ногу — и нормально все», — заявил Селюк.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Стоит отметить, что у Промеса нет российского паспорта.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его уже второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.

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