Появилось фото Промеса на тренировке «Спартака» после приговора суда

Московский «Спартак» в социальных сетях опубликовал фото нападающего Квинси Промеса, который провел вместе с командой первую тренировку в рамках третьего сбора в ОАЭ.

16 февраля нидерландец вернулся в расположение команды после двухдневного отпуска, который он получил после победы «Спартака» в Winline зимнем кубке РПЛ.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. 16 февраля голландца объявили в международный розыск. Стоит отметить, что у Промеса нет российского паспорта.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его уже второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.

Ранее Дмитрий Булыкин назвал очень серьезными обвинения против Квинси Промеса.