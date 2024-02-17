Вице-чемпион Европы Самарин прокомментировал решение завершить карьеру

Вице-чемпион Европы 2018 года по фигурному катанию Евгений Самарин в интервью «Чемпионату» объяснил решение завершить карьеру пустотой в душе.

По его словам, за время профессионального спорта он отдал себя на льду без остатка.

«Чувства смешанные, но я понимаю, что все. Все что мог выжать, выжал. Прошлый сезон получился вообще отличным, смог медаль на чемпионате России взять. Смотрите, какая конкуренция у нас, никто из тех, кто выступал в прошлом году, не был слабее. Но тогда, видимо, и отдал все последнее, что было», — заявил Самарин.

Самарин является серебряным призером чемпионата Европы 2018 года, чемпионом России 2017 и 2018 года, двукратным бронзовым призером чемпионата России 2019 и 2023 годов, бронзовым призером командного чемпионата мира 2019 года. На последнем чемпионате России фигурист занял 15-е место. В сезоне-2023/24 Самарин завоевал серебро на этапе Гран-при России в Красноярске и бронзу — в Самаре.

Ранее фигурист Дмитрий Алиев отреагировал на повышенный интерес к своей персоне после его реплики о недостатке мотивации на внутренних турнирах.