«Смешно, что обратились к Тарасовой»: фигурист Алиев о критике от тренера

Российский фигурист Дмитрий Алиев отреагировал на повышенный интерес к своей персоне после его реплики о недостатке мотивации на внутренних турнирах. Его слова передает «Чемпионат».

«Мой тренер говорит, что я очень эмоциональный человек. Возможно, это моя слабость, я не умею просто так взять, и чтобы это слово не попало в мой мир. Никогда не слежу и не читаю никаких комментариев, но в этот раз натолкнулся глазами, понял, что эту ситуацию комментирует и Татьяна Анатольевна Тарасова. Мне даже немножко смешно стало, что это раздули и обратились к Татьяне Анатольевне», — сказал Алиев.

Алиев, выступающий на Спартакиаде в эти дни, ранее пожаловался на нехватку драйва на внутренних турнирах. После его слов Татьяна Тарасова задалась вопросом, когда фигурист успел перегореть.

«В этом сезоне ни разу хорошо не катался», — отметила тренер.

В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. Последние два сезона они были сосредоточены на внутренних соревнованиях (этапы Гран-при России и чемпионат страны).

Ранее сообщалось, что российский призер ЧЕ по фигурному катанию объявил о завершении карьеры.