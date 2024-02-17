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Большунов в упорной борьбе выиграл марафон в рамках Спартакиады

Большунов победил в марафоне классическим стилем на Спартакиаде

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Павел Бедняков/РИА Новости

17 февраля в Тюмени, на Всероссийской Спартакиаде сильнейших лыжник Александр Большунов стал чемпионом в марафоне классическим стилем на 50 км.

В финишном створе Большунов выиграл у занявшего второе место Сергея Ардашева 0,4 секунды. Бронзовую медаль завоевал Савелий Коростелев (+ 0,6 секунды). Четвертым стал Константин Тиунов, пятым — Илья Семиков.

Для Большунова эта победа стала пятой в рамках Спартакиады 2024 года. Ранее он выиграл классический спринт, скиатлон, гонку с раздельным стартом и командный спринт свободным стилем. Большунов не проигрывает в личных гонках с 26 марта 2023 года.

Большунов является двукратным обладателем Кубка мира и победителем «Тур де Ски». На Олимпийских играх в Пекине россиянин завоевал пять медалей, три из которых золотые. На церемонии закрытия Игр он был знаменосцем сборной России.

Большунов, как и все российские лыжники, был отстранен от участия в заключительных гонках Кубка мира и досрочно завершил сезон-2021/22, став вторым в общем зачете Кубка мира.

Ранее Большунов рассказал, что ему пишут норвежские лыжники.

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