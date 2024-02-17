Экс-игрок «Локомотива»: никто из российских голкиперов не достоин играть в Европе

Бывший голкипер «Локомотива» Алексей Поляков считает, что уровень российского футбола упал из-за отстранения команд и национальной сборной от международных турниров. Его слова передает Metaratings.

«Есть проблемы во вратарской школе: уровень упал. Весь футбол прогнулся из-за неучастия в еврокубках: нет конкуренции, сборная не играет, нет отборочных матчей. На данный момент никто из российских голкиперов не достоин играть в европейских чемпионатах. Им пока нужно в РПЛ играть уверенно», — сказал Поляков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские клубы, за исключением «Зенита», в 2022 году не провели в еврокубках ни одного матча. Сборная России под руководством Валерия Карпина в 2023 году сыграла шесть товарищеских встреч. С осени 2022 года рассматривался вопрос о переходе в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).

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