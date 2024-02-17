Яромира Ягра сравнили со слоном

Обладатель Кубка Стэнли и тренер «Спартака» Алексей Ковалев оценил продолжительность карьеры чешского хоккеиста Яромира Ягра. Его слова передает Shaiba.

«У Ягра здоровье как у слона. Глядя на него, можно сказать, что будет играть до 60 лет. Думаю, он будет играть, пока ему нравится хоккей, а нам всем нравится играть. Я тоже играл бы сейчас, если бы не было травмы. А у Ягра здоровья полно», — сказал Ковалев.

Сейчас 52-летний Ягр продолжает свою профессиональную карьеру на родине, играя за хоккейный клуб «Рытиржи Кладно» из сильнейшей лиги страны. Также он является владельцем клуба.

Ягр выступал за омский «Авангард» с 2004 по 2005 год, а также с 2008 по 2011 год. После этого чех перебрался в Национальную хоккейную лигу (НХЛ). Там он стал четвертым в истории лиги бомбардиром. Его опережают Горди Хоу, Уэйн Гретцки и россиянин Александр Овечкин.

Ягр является чемпионом Олимпийских игр 1998 года, а также двукратным чемпионом мира в составе сборной Чехии.

Ранее Ковалев призвал Овечкина взяться за голову ради рекорда Гретцки.