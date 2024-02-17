Российский футболист вошел в сборную недели в Лиге Европы

Sofascore опубликовал символическую сборную лучших игроков недели в Лиге Европы. Российский голкипер «Карабаха» Андрей Лунев был признан первым вратарем по итогам матчей 1/16 финала.

15 февраля «Карабах» обыграл португальскую «Брагу» со счетом 4:2. Лунев вышел в стартовом составе.

Помимо российского голкипера в символическую сборную вошли нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди, его одноклубник — бельгиец Дрис Мертенс, полузащитники «Милана» Лофтус-Чик и «Бенфики» Анхель Ди Мария.

Лунев перед переходом в «Карабах» играл за «Байер» летом 2022 года. В команде также играл его бывший партнер по «Зениту» Сердар Азмун. Контракт Лунева с немецкой командой истек в июне 2023 года. Россиянин покинул клуб. 19 августа азербайджанский «Карабах» объявил о подписании Лунева.

На счету голкипера всего три матча за немецкий клуб в бундеслиге и Лиге Европы. Он дебютировал за «Байер» в матче против «Ференцвароша» в Лиге Европы и пропустил один гол.

Россиянин вошел в топ-3 лучших голкиперов группового этапа Лиги Европы.

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