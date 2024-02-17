Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Российский футболист вошел в сборную недели в Лиге Европы

Голкипер Лунев попал в символическую сборную недели в Лиге Европы

close
100%
Carl Sandin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Sofascore опубликовал символическую сборную лучших игроков недели в Лиге Европы. Российский голкипер «Карабаха» Андрей Лунев был признан первым вратарем по итогам матчей 1/16 финала.

15 февраля «Карабах» обыграл португальскую «Брагу» со счетом 4:2. Лунев вышел в стартовом составе.

Помимо российского голкипера в символическую сборную вошли нападающий «Галатасарая» Мауро Икарди, его одноклубник — бельгиец Дрис Мертенс, полузащитники «Милана» Лофтус-Чик и «Бенфики» Анхель Ди Мария.

Лунев перед переходом в «Карабах» играл за «Байер» летом 2022 года. В команде также играл его бывший партнер по «Зениту» Сердар Азмун. Контракт Лунева с немецкой командой истек в июне 2023 года. Россиянин покинул клуб. 19 августа азербайджанский «Карабах» объявил о подписании Лунева.

На счету голкипера всего три матча за немецкий клуб в бундеслиге и Лиге Европы. Он дебютировал за «Байер» в матче против «Ференцвароша» в Лиге Европы и пропустил один гол.

Россиянин вошел в топ-3 лучших голкиперов группового этапа Лиги Европы.

Ранее сообщалось, что легенда ЦСКА может вернуться в Казахстан.

Все новости на тему:
Футбол. Лига Европы
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами