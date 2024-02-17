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Жулин о решении Канады оспорить медали ОИ: мразоты лезут отовсюду

Жулина не удивляет решение Канады оспорить распределение медалей ОИ

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Григорий Сысоев/РИА Новости

Заслуженный тренер России Александр Жулин отреагировал на решение Федерации фигурного катания Канады (Skate Canada) оспорить перераспределение медалей командного турнира Олимпийских игр в Пекине. Его слова передает «Матч ТВ».

«Меня такое не удивляет. Мразоты лезут отовсюду. Конечно, им бы было прекрасно, если бы русских вообще не было. Тогда бы они завоевали третье место. На мой взгляд, мы безо всяких сомнений выиграли первое место», — сказал Жулин.

По результатам командного турнира первое место заняла сборная России, серебро у США, бронза у Японии. Канадцы расположились на четвертом месте.

После того, как Спортивный арбитражный суд (CAS) признал россиянку Камилу Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал ее на четыре года (фигуристка не может участвовать в соревнованиях до декабря 2025 года), результаты командного турнира были пересмотрены Международным союзом конькобежцев (ISU). Россия стала обладателем бронзовой награды, японцы — серебряной, а американцы были признаны победителями соревнований.

Ранее фигурист пожаловался на отсутствие драйва на турнирах в России.

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