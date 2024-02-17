«Если за голову возьмется, побьет»: тренер «Спартака» о погоне Овечкина за Гретцки

Обладатель Кубка Стэнли и тренер «Спартака» Алексей Ковалев рассказал, что нужно сделать российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки. Его слова передает Shaiba.

«Если за голову возьмется. Во-первых, возраст уже другой. Понятно и то, что где-то, может, партнеры уже не те. Все равно осталось забить не так много. Но это «немного» и есть самая трудная часть.

Надеюсь, что Александр Овечкин возьмется за голову и отнесется к этому правильно, имею в виду в плане подготовки и отношения. Но если он это все запустит, будет думать, что осталось немного, все равно каким-нибудь способом дойду до рекорда», — сказал Ковалев.

Всего в текущем сезоне на счету российского форварда стало 49 игр в регулярном чемпионате НХЛ, в которых он оформил 14 заброшенных шайб и 23 результативные передачи.

Россиянин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. На счету форварда «столичных» 836 шайб. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 58 голов.

Ранее Овечкин пожелал американцу побить его рекорд в НХЛ.