Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

«Если за голову возьмется, побьет»: тренер «Спартака» о погоне Овечкина за Гретцки

Ковалев призвал Овечкина взяться за голову ради рекорда Гретцки

close
100%
Ron Chenoy-USA TODAY Sports/Reuters

Обладатель Кубка Стэнли и тренер «Спартака» Алексей Ковалев рассказал, что нужно сделать российскому нападающему «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину, чтобы побить рекорд Уэйна Гретцки. Его слова передает Shaiba.

«Если за голову возьмется. Во-первых, возраст уже другой. Понятно и то, что где-то, может, партнеры уже не те. Все равно осталось забить не так много. Но это «немного» и есть самая трудная часть.

Надеюсь, что Александр Овечкин возьмется за голову и отнесется к этому правильно, имею в виду в плане подготовки и отношения. Но если он это все запустит, будет думать, что осталось немного, все равно каким-нибудь способом дойду до рекорда», — сказал Ковалев.

Всего в текущем сезоне на счету российского форварда стало 49 игр в регулярном чемпионате НХЛ, в которых он оформил 14 заброшенных шайб и 23 результативные передачи.

Россиянин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. На счету форварда «столичных» 836 шайб. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 58 голов.

Ранее Овечкин пожелал американцу побить его рекорд в НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами