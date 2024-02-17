В Нидерландах сожалеют из-за допуска россиян к Олимпиаде-2024

Министр здравоохранения, благосостояния и спорта Нидерландов Конни Хелдер сожалеет из-за решения Международного олимпийского комитета (МОК) по российским спортсменам. Об этом сообщает «Лента.ру».

В своем ответе на парламентский запрос Хелдер раскритиковала допуск россиян к Олимпийским играм — 2024 под нейтральным флагом.

«Кабинет министров сожалеет о решении МОК. Наша позиция заключалась и остается такой, что Россия и Белоруссия должны быть отстранены от участия в международных спортивных соревнованиях под любым флагом», — говорится в сообщении Хелдер.

После начала специальной военной операции России на Украине МОК в феврале 2022 года рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских атлетов от соревнований. Решение о допуске на Игры-2024 было объявлено в декабре 2023 года.

В организации сообщили, что российские атлеты будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Ранее олимпийскую чемпионку Степанову обвинили в неуважении к соперницам.