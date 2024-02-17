Быстров рассказал, что его настораживает в деле Промеса: не думаю, что он идиот

Бывший футболист московского «Спартака» и сборной России Владимир Быстров заявил, что его настораживают обвинения в контрабанде наркотиков в адрес форварда красно-белых Квинси Промес. Его слова передает «Матч ТВ».

«Удивляет, что дело ведется с 2020 года и только сейчас выносят приговор. То есть четыре года понадобилось, чтобы признать человека виновным. Причем в контрабанде. Это настораживает. Не думаю, что Квинси идиот и реально что‑то покупал у кого‑то, у каких‑то дилеров и переправлял. Для меня это бред какой‑то.

Если он находится в ОАЭ, его и там сейчас могут арестовать и передать Нидерландам. (Если) наши политики заинтересуются этой ситуацией, дадут политическое убежище — это один вопрос. Если все это ляжет на плечи «Спартака», тяжело будет решить этот вопрос. Если его арестуют, контракт будет аннулирован», — заявил Быстров.

16 февраля пресс-секретарь прокуратуры Амстердама Франклин Ваттимена сообщил, что Квинси Промес объявлен в международный розыск.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина.

Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. На данный момент нападающий находится на сборах красно-белых в ОАЭ.

В 2020 году в порту бельгийского Антверпена полиция перехватила две партии наркотического вещества общим весом около 1370 кг. По версии следствия, груз принадлежал Промесу. Кроме того, спортсмен якобы был связан с наркоторговцем Питом Уортелом, которому он заплатил €250 тыс. за утерянный кокаин «ради своей безопасности».

По информации прокуратуры, Уортел и Промес входили в крупную преступную сеть. По мнению обвинения, футболист являлся одним из лидеров группировки. Прокуратурой были представлены записи телефонных разговоров, в которых Промес говорит о вложении €75 тыс. в торговлю наркотиками и организации доставки запрещенных веществ.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его уже второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России. В текущем сезоне форвард сыграл в чемпионате России 17 матчей, в которых отметился шестью голами и шестью результативными передачами.

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