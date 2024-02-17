Тарасова обвинила CAS в жестокости к Валиевой

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) дисквалифицировать фигуристку Камилу Валиеву великой несправедливостью. Своим мнением она поделилась с «РБ Спорт».

«Произошедшее с Валиевой — великая несправедливость. Сил не хватает описать всю боль из-за жестокости, которую CAS применил по отношению к несовершеннолетней спортсменке. Мы все надеемся на ее возвращение после дисквалификации», — заявила Тарасова.

29 января CAS признал Камилу Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку на четыре года. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть. Российская сторона утверждала, что запрещенное вещество попало в организм Валиевой в результате употребления десерта, приготовленного ее дедушкой. Фигуристку лишили золотых медалей чемпионата России, чемпионата Европы и Олимпийских игр в Пекине.

Ранее фигурист пожаловался на отсутствие драйва на турнирах в России.