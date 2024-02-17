Овечкина назвали самым американизированным русским

Бывший вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Михал Нойвирт заявил, что у него остались только лучшие воспоминания от совместной игры с российским нападающим «столичных» Александром Овечкиным. Его слова приводит Sports.cz.

«Овечкин — один из лучших капитанов. Я бы сказал, что из всех россиян, с которыми я играл, он был самым американизированным. Хотя он большой патриот и тому подобное. Он отличный хоккеист с огромным талантом. Снимаю шляпу перед его карьерой», — заявил Нойвирт.

14 февраля в матче против «Колорадо Эвеланш» Овечкин отметился голом. Для него это шестой матч подряд с заброшенными шайбами. Результативная серия (гол + пас) Овечкина в текущем сезоне НХЛ насчитывает уже семь матчей (6+3).

Всего в текущем сезоне на счету российского форварда стало 49 игр в регулярном чемпионате НХЛ, в которых он оформил 14 голов и 23 результативные передачи.

Россиянин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. На счету форварда «столичных» 836 шайб. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 58 голов.

Ранее в «Вашингтоне» объяснили, как Овечкин переломил неудачную серию.