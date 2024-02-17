Адвокат рассказал, как Промеса могут экстрадировать из России

Известный адвокат Максим Пашков рассказал в комментарии «Спорт-Экспрессу», как футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса могут экстрадировать из России, если признают виновным.

«Механизм экстрадиции в случае Промеса? Приговор должен вступить в законную силу. В Россию по международным каналам должен поступить запрос об экстрадиции. Дальше компетентные органы примут соответствующее решение, которое может быть обжаловано в судебном порядке, и российский суд будет решать, законно ли решение об экстрадиции или нет.

Квинcи может боротьcя за cвободу еще и в Роccии? Человек имеет право обжаловать решение о выдаче, еcли таковое cоcтоитcя. Cуд будет решать, cтоит его выдавать или нет, cоблюдены ли права подcудимого», — заявил адвокат.

16 февраля пресс-секретарь прокуратуры Амстердама Франклин Ваттимена сообщил, что Квинси Промес объявлен в международный розыск.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. На данный момент, нападающий находится на сборах красно-белых в ОАЭ.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это уже его второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.

В текущем сезоне голландец сыграл в чемпионате России 17 матчей (6+6).

Ранее «Спартак» призвали помочь Промесу.