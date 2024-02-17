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Россиянин стал чемпионом мира по версии Международной боксерской ассоциации

Российский боксер Атаев победил представителя Азербайджана Домингеса в Душанбе

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Россиянин Шарабутдин Атаев одержал победу над представителем Азербайджана Лореном Альфонсо Домингесом в поединке, который прошел в Душанбе в рамках вечера бокса «Ночь чемпионов IBA».

10-раундовый бой в весовой категории до 86 кг завершился победой 24-летнего россиянина судейским решением. Атаев завоевал пояс чемпиона мира по версии Международной боксерской ассоциации (IBA).

Атаев победил в семи боях в профессиональной карьере. Российский боксер является чемпионом мира 2023 года и двукратным чемпионом России. Предыдущий бой на профессиональном ринге он провел в октябре 2023 года, одержав досрочную победу над Азизбеком Абдугофуровым из Узбекистана.

28-летний Домингес является бронзовым призером Олимпийских игр — 2020 в Токио, победителем чемпионата мира 2021 года, Европейских игр (2019), серебряным призером чемпионата мира (2023). В финале ЧМ-2023 Домингес уступил Атаеву.

Ранее Милохин нокаутировал индийца в первом боксерском бою в жизни.

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