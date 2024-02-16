«Указали наше место»: почетный глава РФС поблагодарил УЕФА за честность

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в интервью Legalbet назвал недостаточной посещаемость Российской премьер-лиги (РПЛ).

По его мнению, российский чемпионат заслуживает большего, чем 14-е место в рейтинге посещаемости, который был опубликован Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) за 2023 год.



«Посещаемость — одна из самых острых проблем сейчас, которые надо решать. Меня возмущает, когда матч хороший, а людей ходит мало. 10 тысяч — это не то, о чем нам надо мечтать. Спасибо УЕФА, что указали наше место. Но надо иметь ввиду, что в УЕФА 55 ассоциаций. С точки зрения арифметики, неплохо быть в двадцатке. Но с точки зрения наших возможностей, это не тот уровень», — заявил Колосков.

Закон о Fan ID был принят в декабре 2021 года, а вступил в силу с 1 июня 2022 года. С марта 2023 года без карты болельщика нельзя посетить матчи РПЛ, а также финальный матч Кубка России.

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