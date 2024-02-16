Стало известно, были ли у Валиевой проблемы с сердцем перед ОИ-2022

Российская фигуристка Камила Валиева не испытывала проблем с сердцем перед стартом Олимпийских игр 2022 года, сообщает «Советский спорт».

По информации источника, после прохождения углубленного медицинского обследования (УМО) перед стартом соревновательного сезона-2021/22 у спортсменки не было выявлено никаких проблем со здоровьем, а все сердечные показания и результаты ЭКГ выявили показатели «в пределах нормы».

Показатели анаэробной производительности и работоспособности при этом находились на «очень высоком» уровне.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Камилу Валиеву виновной в употреблении допинга и дисквалифицировал спортсменку. Она не может выступать на турнирах до декабря 2025 года.

7 февраля CAS опубликовал мотивировочную часть. Российская сторона утверждала, что запрещенное вещество попало в организм Валиевой в результате употребления десерта, приготовленного ее дедушкой. Фигуристку лишили золотых медалей чемпионата России, чемпионата Европы и Олимпийских игр в Пекине.

Ранее Роман Костомаров выложил видео ходьбы в протезах по лестнице.