Осужденному за контрабанду кокаина Промесу предложили работать с детьми в России

Бывший защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко в интервью «Матч ТВ» заявил, что нападающему красно-белых Квинси Промесу, осужденному за контрабанду наркотиков, по окончании профессиональной карьеры стоит предложить работу детским тренером.

По его мнению, подобная работа пойдет голландцу на пользу.

«Промес – хороший игрок. Пусть спокойно остается в Москве до конца карьеры. Если останется в России и «Спартаке», то все будет хорошо. Пусть после завершения карьеры тренирует детишек у нас. Учитывая, как он помогал «Спартаку», возможно, клуб пойдет ему навстречу», — заявил Ещенко.

16 февраля пресс-секретарь прокуратуры Амстердама Франклин Ваттимена сообщил, что Квинси Промес объявлен в международный розыск.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. На данный момент, нападающий находится на сборах красно-белых в ОАЭ.

Ранее Квинси Промесу посоветовали запросить политическое убежище.