Легенда ЦСКА может вернуться в Казахстан

Эвандро Феррейра, агент бразильского футболиста Вагнера Лава, не исключил возможность возвращения форварда в клуб из Казахстана. Своим мнением он поделился с Legalbet.kz.

«У него сейчас контракт с «Атлетико Гояниенсе» до конца года. Потом посмотрим, какой путь выберет. Но, без сомнения, если бы у Вагнера Лава было предложение из Казахстана, он оценил бы его с большой радостью. Вагнер Лав был там счастлив, и к нему относились очень хорошо», — заявил агент.

Соглашение 39-летнего форварда с клубом бразильской Серии А «Атлетико Гойяненсе» рассчитано до 31 декабря 2024 года. Портал Transfermarkt оценил игрока в €250 тыс.

Бразилец играл за алматинский «Кайрат» с июля 2020-го по январь 2022-го. За это время он провел 57 матчей во всех турнирах, в которых забил 27 мячей и сделал 20 результативных передач.

Вагнер Лав также выступал за московский ЦСКА с 2004 по 2012 год и в 2013 году. За это время он вместе с командой шесть раз выиграл Кубок России, четыре раза — Суперкубок России, трижды стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ). В сезоне-2004/05 нападающий стал победителем Кубка УЕФА.

Ранее футболиста «Спартака» объявили в международный розыск.