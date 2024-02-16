Ловчев о приговоре Промесу: европейскому суду не верю, вижу беззаконие по отношению к России

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев в своем Telegram-канале призвал столичный клуб поддержать осужденного за контрабанду наркотиков форварда Квинси Промеса.

«Клубу в этой ситуации надо разбираться и помогать игроку. Не понял требований разорвать контракт немедленно. Ничего плохого Промес для «Спартака» не делал. Наоборот, сделал много хорошего. И пока там в голландских судах не поставлена точка, надо помогать.

И второй момент — никакому европейскому суду у меня веры нет. Вижу, как сейчас ведут по отношению к России, никаким законом там и не пахнет, есть фактор беззакония по отношению к России просто потому, что там так решили.

Я читаю и слышу — как только русский, так сразу идет трактовка справедливости так, как кому-то выгодно. И аргументация простая: мы так решили. И пока мы не победим и не уберем отношение к себе, как к мальчикам для битья в этих судах, все будет продолжаться», — написал Ловчев.

16 февраля пресс-секретарь прокуратуры Амстердама Франклин Ваттимена сообщил, что Квинси Промес объявлен в международный розыск.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. На данный момент, нападающий находится на сборах красно-белых в ОАЭ.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это уже его второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.

В текущем сезоне голландец сыграл в чемпионате России 17 матчей (6+6).

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