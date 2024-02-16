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Названа причина, почему «Зенит» будет искать вратаря-иностранца

Экс-футболист «Зенита» Деменко заявил, что клуб будет искать вратаря за рубежом

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Александр Гальперин/РИА Новости

Бывший футболист петербургского «Зенита» Максим Деменко считает, что сине-бело-голубые будут изучать иностранный рынок для укрепления вратарской линии. Своим мнением он поделился с Legalbet.

«Думаю, «Зенит» будет активно изучать иностранный рынок вратарей, потому что понятно, что из топ-5 клубов чемпионата России никто из первых номеров уходить не будет. Если не в этом сезоне произойдут изменения на вратарской позиции у петербуржцев, то в следующем году однозначно «Зенит» будет в поисках», — заявил Деменко.

В текущем сезоне в составе клуба из Санкт-Петербурга уже заиграны три вратаря: 37-летний Михаил Кержаков (сыграл 15 матчей, восемь из которых восемь «на ноль»), 25-летний Денис Адамов (шесть матчей, два «на ноль») и 27-летний Александр Васютин (пять матчей, два «на ноль»).

«Зенит» после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) идет на втором месте в турнирной таблице, набрав 36 очков. Подопечные Сергея Семака на два балла отстают от лидера — «Краснодара».

Чемпионат России ушел на зимнюю паузу и возобновится только в марте. «Зенит» в первом официальном матче РПЛ в 2024 году примет в Санкт-Петербурге московский «Спартак», который идет на пятой строчке таблицы, набрав 30 баллов. В первом круге «Зенит» победил со счетом 3:1.

Ранее футболиста «Спартака» объявили в международный розыск.

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