Во Франции освободили российского фаната

Российский болельщик Павел Косов, осужденный во Франции за беспорядки на чемпионате Европы — 2016, досрочно освобожден. Об этом Sport24 сообщил адвокат мужчины.

Косова и его соотечественника Михаила Ивкина арестовали в феврале 2018 года за участие в беспорядках в Марселе на Евро-2016. В 2022-м суд присяжных во Франции признал их виновными в избиении английского болельщика после матча между сборными России и Англии на групповом этапе турнира.

Косов получил 10 лет тюрьмы, Ивкин — три года. Поскольку время, проведенное под следствием, зачтено в срок наказания, Ивкин 1 января 2021 года был депортирован в Россию, а Косов остался отбывать наказание во Франции.

Чемпионом Европы 2016 года стала сборная Португалии, которая в финале обыграла национальную команду Франции (1:0).

Сборная России под руководством Леонида Слуцкого не смогла преодолеть групповой этап, заняв в своем квартете с Англией, Уэльсом и Словакией последнее место.

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