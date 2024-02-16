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Иностранный футболист клуба РПЛ сравнил Россию с Гвинеей

Нападающий «Пари НН» Зе Турбо: люди в Гвинее-Бисау более открытые, чем в России

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ФК «Пари Нижний Новгород»

Форвард клуба «Пари Нижний Новгород» и сборной Гвинеи-Бисау по футболу Зе Турбо в интервью «РБ Спорт» сравнил Россию с родной страной.

«Если сравнивать уровень жизни, образование, медицину, то в России это все на самом высоком уровне. У меня же в стране другой менталитет, и гвинейцы более открытые, чем россияне. Мы тоже развиваемся и не стоим на месте – верю, что скоро у нашей страны все будет хорошо.

Русский народ — закрытый, но это нормально – я к этому привык, хотя в первое время я ни с кем в команде не общался. Сейчас ситуация изменилась – у меня много знакомых, провожу с ними время», — заявил футболист.

В текущем сезоне Зе Турбо провел за клуб 17 матчей во всех турнирах, в которых забил два мяча и сделал одну результативную передачу.

«Пари НН» после 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 24 очка и занимает девятое место в турнирной таблице. В первом туре после рестарта чемпионата России команда сыграет дома с воронежским «Факелом» 3 марта, стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

Ранее тренеру «Спартака» предложили поработать проводником или грузчиком.

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