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Российская лыжница пожаловалась на маленькую зарплату

Лыжница Кулешова пожаловалась на зарплату в сборной Нижегородской области

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Павел Бедняков/РИА Новости

Бронзовый призер Олимпийских игр — 2018 по лыжным гонкам Анастасия Кулешова пожаловалась на маленькую зарплату в сборной Нижегородской области, которую она представляет на всероссийских соревнованиях. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«Это просто боль. Регион очень плохо нас поддерживает, очень маленькие зарплаты. Но я не могу уйти оттуда, потому что это мой родной регион, там мои родители, тренеры. Чисто по моральным принципам не могу сменить команду.

Весной у меня было очень хорошее предложение. Очень долго думала над ним. Мне муж говорит, что ты просто здесь бегаешь за инициативу и чисто на наслаждении, потому что, учитывая твои регалии, в твоем регионе тебя не ценят. Ничего страшного. Видимо, мне немного для счастья надо», — заявила спортсменка.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Так, весной 2022 года Международная федерация лыжного спорта (FIS) после рекомендаций МОК приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После это решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее Большунов рассказал, что ему пишут норвежские лыжники.

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