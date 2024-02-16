Блогер «КраСава» отреагировал на объявление в розыск

Бывший форвард самарских «Крыльев Советов», а ныне блогер и президент футбольного клуба «Красава» Евгений Савин отреагировал в соцсетях на новость о том, что МВД России объявило его в розыск.

«Вчера дошли новости, что меня потерял кто-то, разыскивает. А мы все так же чисто и открыто делаем футбол! Завтра увидимся на самой важной игре сезона. Для сотрудников МВД вход бесплатный», — написал Савин.

Ведущему YouTube-проекта «КраСава» предъявлено обвинение по уголовному делу. В апреле 2022 года он опубликовал видео с украинскими футболистами. В этом выпуске Андрей Ярмоленко, Дарио Срна, Андрей Воронин, Виталий Миколенко и Александр Алиев рассказали о своем взгляде на российскую спецоперацию.

Вскоре после этого клубу Савина «Красава», выступавшему в сезоне-2021/22 во Второй лиге, запретили тренироваться на базе в Красногорске, после чего основатель клуба принял решение покинуть территорию России.

Он перебрался на Кипр и заявил команду с одноименным названием во второй дивизион местного чемпионата.

Ему вменялось совершение публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Позже стало известно, что суд оштрафовал Савина на 50 тысяч рублей.

Ранее Российская премьер-лига вошла в топ лиг Европы по доходам.