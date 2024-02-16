Овечкин о ситуации с Кузнецовым: никогда не хочешь, чтобы с другом происходило такое

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил в интервью «Спорт-Экспрессу», что его партнер по команде Евгений Кузнецов не сообщал ему о своем желании пройти программу помощи игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Нет, мы с ним на эту тему не разговаривали. Дай бог, чтобы у него все было хорошо. Кузя — мой хороший друг, мы дружим семьями. Никогда не хочешь, чтобы с твоим другом происходило что-то такое, что требовало бы этого (участия в такой программе. — «Газета.Ru»). Мы с ним переписываемся. Все будет нормально», — заявил Овечкин.

Программа помощи направлена на решение психологических проблем, связанных в том числе с употреблением алкоголя и наркотиков, пристрастием к азартным играм.

Кузнецов выступает за «Кэпиталз» с 2014 года, до этого он играл только за челябинский «Трактор». Его контракт с «Вашингтоном» при средней зарплате $7,8 млн за сезон действует до 2025 года.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) россиянин принял участие в 43 матчах команды, отметившись шестью заброшенными шайбами и 11 результативными передачами.

Ранее Овечкин рассказал, что легенда «МЮ» приходил к нему на день рождения.