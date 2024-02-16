Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Овечкин о ситуации с Кузнецовым: никогда не хочешь, чтобы с другом происходило такое

Кузнецов не говорил Овечкину о желании пройти программу помощи игрокам НХЛ

close
100%
Reuters

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил в интервью «Спорт-Экспрессу», что его партнер по команде Евгений Кузнецов не сообщал ему о своем желании пройти программу помощи игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Нет, мы с ним на эту тему не разговаривали. Дай бог, чтобы у него все было хорошо. Кузя — мой хороший друг, мы дружим семьями. Никогда не хочешь, чтобы с твоим другом происходило что-то такое, что требовало бы этого (участия в такой программе. — «Газета.Ru»). Мы с ним переписываемся. Все будет нормально», — заявил Овечкин.

Программа помощи направлена на решение психологических проблем, связанных в том числе с употреблением алкоголя и наркотиков, пристрастием к азартным играм.

Кузнецов выступает за «Кэпиталз» с 2014 года, до этого он играл только за челябинский «Трактор». Его контракт с «Вашингтоном» при средней зарплате $7,8 млн за сезон действует до 2025 года.

В текущем сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ) россиянин принял участие в 43 матчах команды, отметившись шестью заброшенными шайбами и 11 результативными передачами.

Ранее Овечкин рассказал, что легенда «МЮ» приходил к нему на день рождения.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами