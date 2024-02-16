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Овечкин назвал феноменальным сезон НХЛ для Кучерова

Овечкин считает, что Кучеров проводит феноменальный сезон в НХЛ

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Sam Navarro-USA TODAY Sports/Reuters

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин лестно высказался о своем соотечественнике Никите Кучерове, который выступает в «Тампе-Бэй Лайтнинг», и выразил надежду, что тот сможет выиграть гонку бомбардиров Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Конечно, хотелось бы, чтобы Никита выиграл. Он феноменальный сезон проводит. Но нельзя скидывать со счетов и Макдэвида, который может за одну игру десять очков набрать», — заявил Овечкин.

Интервью было сделано до матчей, которые прошли в ночь на 16 февраля, когда «Тампа» сыграла с «Колорадо Эвеланш». До этого поединка Кучеров провел 53 матча, отметившись 34 заброшенными шайбами и 56 результативными передачами, первым в сезоне достигнув отметки в 90 очков. А в матче с «Колорадо» российский хоккеист отметился еще трижды — оформил дубль и отдал результативный пас, тем самым он помог «Лайтнинг» одержать победу со счетом 6:3.

В прошлом сезоне Кучеров стал четвертым (30+82) в регулярном чемпионате НХЛ по количеству набранных очков, уступив только Давиду Пастрняку (113 очков), Леону Драйзайтлю (129 очков) и Коннору Макдэвиду (153 очка).

Ранее российский голкипер «Колорадо» объяснил, почему сложно играть против Александра Овечкина.

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