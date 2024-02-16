Дубль Кучерова принес «Тампе» победу над «Колорадо»

«Тампа Бэй Лайтнинг» одержала победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась на стадионе «Амали-Арена» в Тампе, завершилась с результатом 6:3 в пользу хозяев площадки.

В составе «Лайтнинг» дубль оформил российский нападающий Никита Кучеров. Также он записал на свой счет одну голевую передачу. Он продлил свою результативную серию до девяти матчей. Всего в текущем сезоне НХЛ Кучеров провел 54 матча, отметившись 36 заброшенными шайбами и 57 результативными передачами, первым в сезоне преодолев отметку в 90 очков. Он продолжает возглавлять гонку бомбардиров текущего сезона.

Также в составе «Лайтнинг» отличились Брейдент Пойнт, Стивен Стэмкос, Энтони Чирелли и Ник Пербикс. За «Монреаль» шайбы забросили Боуэн Байрэм, который оформил дубль, и Арттури Лехконен.

«Тампа» добилась положительного результата в регулярном чемпионате НХЛ в третьей игре подряд. «Эвеланш» проиграли пятый матч в последних шести поединках в Национальной хоккейной лиге.

Ранее российский голкипер «Колорадо» объяснил, почему сложно играть против Александра Овечкина.