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Стало известно, что нужно «Спартаку» для выхода в лидеры РПЛ

Тренер Балахнин заявил, что «Спартаку» нужно усиление для борьбы за РПЛ

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Пресс-служба Winline Зимнего Кубка РПЛ.

Футбольный эксперт, бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин объяснил, что московскому «Спартаку» для борьбы за лидирующие позиции в Российской премьер-лиге (РПЛ) необходимо быть более активными на трансферном рынке. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Нужно было изначально хорошее усиление, иначе команду не вывести в лидеры. Ярким примером может служить «Зенит». После ухода трех ведущих футболистов, питерцы попробовали играть теми, кто есть. У них не получилось остаться на прежнем уровне. И мы видим, сколько игроков они купили этой зимой. Они сделали выводы», — заявил Балахнин.

После 18 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак», набрав 30 очков, занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» ушел на зимнюю паузу лидером РПЛ, набрав 38 очков. На второй строчке расположился «Зенит», у которого на два очка меньше. Тройку замыкает «Динамо» (32 очка).

Первый матч после рестарта сезона красно-белые проведут в Санкт-Петербурге против «Зенита».

Ранее экс-тренер сборной России рассказал, в чем «Спартак» превосходит «Зенит».

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