Овечкин рассказал, для чего он летал в Дубай посреди сезона

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин рассказал, зачем во время регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) летал вместе со своей семьей в Дубай. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Просто у Настиного папы был день рождения, и решили его хорошо отметить. Пригласили много родных, близких, друзей, подзарядились потрясающими эмоциями. Да, было тяжело полететь туда-обратно посреди сезона, но это стоило того», — рассказал Овечкин.

14 февраля в матче против «Колорадо Эвеланш» российский нападающий отметился заброшенной шайбой. Для него это шестой матч подряд с заброшенными шайбами. Результативная серия (гол + пас) Овечкина в текущем сезоне НХЛ насчитывает уже семь матчей (6+3).

Всего в текущем сезоне на счету российского форварда стало 49 игр в регулярном чемпионате НХЛ, в которых он оформил 14 заброшенных шайб и 23 результативные передачи.

Россиянин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. На счету форварда «столичных» 836 шайб. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 58 голов.

Ранее в России выразили надежду, что Овечкин сможет забить 20 шайб за сезон в НХЛ.