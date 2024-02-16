Российский голкипер «Колорадо» объяснил, почему сложно играть против Овечкина

Российский голкипер «Колорадо Эвеланш» Александр Георгиев после матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вашингтон Кэпиталз» объяснил, почему тяжело играть против российского нападающего и капитана «столичных» Александра Овечкина. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Я немножко опоздал на передачу, и, конечно, против него это не очень хорошо. Надо посмотреть по видео, что там было, но на Овечкина надо успевать перемещаться, конечно. Он все умеет и все знает. Хорошо, что потом он попал в штангу, а не в ворота», — рассказал Георгиев.

14 февраля в матче против «Колорадо» российский нападающий отметился заброшенной шайбой. Для него это шестой матч подряд с заброшенными шайбами. Результативная серия (гол + пас) Овечкина в текущем сезоне НХЛ насчитывает уже семь матчей (6+3).

Всего в текущем сезоне на счету российского форварда стало 49 игр в регулярном чемпионате НХЛ, в которых он оформил 14 заброшенных шайб и 23 результативные передачи.

Россиянин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. На счету форварда «столичных» 836 шайб. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 58 голов.

Ранее в России выразили надежду, что Овечкин сможет забить 20 шайб за сезон в НХЛ.