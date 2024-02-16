«Я русский. Куда я поеду, брат?» Глушаков рассказал о разговоре с осужденным Промесом

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков заявил, что футболисту московского клуба Квинси Промесу, который получил срок за контрабанду наркотиков, не надо никуда дергаться из России и продолжать жить в России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Встречался с ним до игры с «Ростовом» в Москве, где «Спартак» победил. Мы сидели, общались. Сказал ему: «Квинси, ты уже русский». На что он мне ответил: «Конечно, я русский. Куда я поеду, брат? Я уже здесь. Ты же знаешь меня». И я сказал: «Конечно, ты мой черный брат, а я твой белый брат». Деваться некуда, Промес будет в России», — рассказал Глушаков.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. Защита игрока намерена обжаловать это решение. На данный момент нападающий находится на сборах красно-белых в ОАЭ.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его уже второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России. В текущем сезоне голландец сыграл в чемпионате России 17 матчей (6+6).

Ранее прокуратура наложила арест на недвижимость лидера «Спартака» Промеса.