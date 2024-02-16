Тарасова рассказала о своем состоянии на фоне болезни

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова рассказала о состоянии своего здоровья на фоне заболевания. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

«У меня была обыкновенная простуда. Сейчас я чувствую себя лучше, иду на поправку. Набираюсь сил и восстанавливаюсь», — сказала Тарасова.

13 февраля она заявила, что из-за болезни пропустит соревнования фигуристов на Всероссийской Спартакиаде сильнейших 2024 года, которая пройдет в Магнитогорске.

В начале февраля самолет с Тарасовой и другими тренерами по фигурному катанию во время приземления в аэропорту Саранска потерпел аварию. Борт выехал с взлетно-посадочной полосы и врезался в сугроб. Никто не пострадал.

Среди подопечных Тарасовой — чемпионы мира, Европы и Олимпийских игр: Ирина Роднина и Александр Зайцев, Наталья Бестемьянова и Андрей Букин, Оксана Грищук и Евгений Платов, Илья Кулик, Алексей Ягудин. В общей сложности тренировавшиеся у Тарасовой спортсмены завоевали 41 золотую медаль чемпионатов мира и Европы, а также семь Олимпийских.

Ранее в федерации фигурного катания России не смогли объясниться по делу Валиевой.