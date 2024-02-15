Бывшего президента «Спартака» хотят засудить

Бывший главный тренер московского «Спартака» Андрей Чернышов в интервью Legalbet заявил, что планирует обсудить с юристами возможность подать в суд на бывшего президента красно-белых Андрея Червиченко.

14 февраля Арбитражный суд Москвы отклонил иск Червиченко к Чернышову и газете «Спорт-Экспресс», в котором он требовал взыскать с издания и тренера по 1 млн рублей за распространение информации, порочащей честь и достоинство.

«Будем общаться с адвокатами, будем думать. С того момента, как я ушел из «Спартака» в 2003 году, на меня вылилось много грязи. Я не отвечал, все копилось. Буду обсуждать вопрос с юристами», — заявил Чернышов.

Специалист возглавлял «Спартак» в 2003 году. Он также работал во многих зарубежных клубах, в том числе в «Динамо» (Грузия), «Витебске» (Белоруссия), «Акжайыке» (Казахстан), «Аль-Шола» (Саудовская Аравия), «Спарта» (Греция), «Мохаммедан» (Индия) и многих других. Он имеет также опыт работы в сербских клубах «Спартак» (Суботица) и «Динамо» (Нови-Сад). Последним клубом Чернышова был «Раднички» из Белграда.

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