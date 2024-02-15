Российский пловец получил пять лет за употребление допинга

Неоднократный призер чемпионатов России по плаванию Игорь Головин получил пятилетнюю дисквалификацию за употребление допинга, сообщает РИА Новости со ссылкой на базу Российского антидопинового агентства (РУСАДА).

Дата отсчета дисквалификации считается 19 января 2024 года, спортсмен был признан виновным в нарушении пунктов 4.1 и 4.2 Общероссийских антидопинговых правил.

34-летний Головин является бронзовым призером чемпионата России 2014 года на дистанции 50 метров. На короткой воде на дистанции 50 метров последний раз спортсмен попадал на пьедестал в 2019 году.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта 2023 года было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий.

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