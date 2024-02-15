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Мбаппе покидает «ПСЖ»

Игрок сборной Франции Мбаппе объявил руководству «ПСЖ», что покинет клуб летом

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Gonzalo Fuentes/Reuters

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе уведомил президента клуба Нассера Аль-Хелайфи о том, что покинет клуб в статусе свободного агента по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Нынешний контракт Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до лета 2024 года. В мае 2022 года СМИ сообщали, что Мбаппе подписал новый контракт с «ПСЖ». При этом другие источники указывали на то, что футболист уже утвердил соглашение с мадридским «Реалом». В итоге громкий переход в испанский клуб так и не состоялся.

Как сообщали СМИ, летом 2023 года форвард отказался от перехода в мадридский клуб из-за того, что хотел получить бонусы за лояльность от «ПСЖ». По сообщениям СМИ, в случае перехода в «Реал» Мбаппе будет самым высокооплачиваемым игроком команды.

В текущем сезоне чемпионата Франции Мбаппе провел 19 матчей, забил 20 мячей и отдал четыре результативные передачи. Парижане на данный момент располагаются на первой строчке в турнирной таблице Лиги 1.

Ранее сообщалось, что «Интеру Майами» Лионеля Месси нужно сократить зарплатную ведомость до 20 февраля.

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