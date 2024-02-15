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У клуба Месси возникли серьезные проблемы

«Интеру Майами» Лионеля Месси нужно сократить зарплатную ведомость до 20 февраля

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Sam Navarro-USA TODAY Sports/Reuters

Клубу «Интер Майами», который выступает в американской MLS, необходимо до 20 февраля уложиться в потолок зарплат. Об этом сообщает издание The Athletic.

По информации источника, команде из Флориды необходимо либо найти дополнительный доход, либо снизить зарплатную ведомость, чтобы уложиться в требования лиги. Случившуюся ситуацию в клубе называют «ужасной», руководство готовится продать одного из футболистов.

Наиболее вероятным считается уход бразильца Грегори, который занимает слот «звездного» игрока, чья зарплата не учитывается в потолке. Два других «звездных» игрока «Интер Майами» — испанец Серхио Бускетс и аргентинец Лионель Месси.

Нападающий перебрался в «Интер Майами» летом 2023 года после двух лет выступлений за французский «ПСЖ». 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке — Кубок Лиги. После 14 игр за «Интер Майами» на счету Месси 11 забитых мячей и пять результативных передач. Сейчас в МЛС пауза перед стартом сезона.

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