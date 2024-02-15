В Госдуме призвали к диалогу между ФХР и IIHF

Глава комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев высказался об обращении игроков молодежной сборной России по хоккею к Международной федерации хоккея (IIHF) с требованием допустить команду до участия в чемпионате мира — 2025. В интервью Vprognoze.ru Свищев призвал Федерацию хоккея России (ФХР) к диалогу с IIHF.

Парламентарий коснулся ситуации с вратарем ЦСКА Иваном Федотовым, которому IIHF запрещала играть в России, но он все равно продолжил выступления за армейцев. Свищев подчеркнул, что и клуб, и Континентальная хоккейная лига (КХЛ) имеют четкую позицию, которая не противоречит международным правилам. Он призвал IIHF прямо заявить, если причина отстранения российских хоккеистов заключается именно в этом.

«А если это некий призыв к действию нашей стороне, то давайте вступим в переговоры. Я считаю, что ФХР должна назвать свою позицию. Если это действительно является камнем преткновения для допуска наших спортсменов к соревнованиям. Но, мне кажется, что это очередная отговорка, которая не имеет ничего общего к допуску наших ребят.

Нашей федерации нужно вступить в конструктивный диалог и принять этот ответ как призыв к разговору. Может быть действительно это может помочь», — допустил Свищев.

В письме в адрес IIHF российские игроки напомнили, что в 2022 году команде не позволили доиграть турнир, который был отменен из-за коронавируса, а в 2023 и 2024 годах их не допустили до участия в соревнованиях из-за «проблем с безопасностью» на фоне СВО на Украине — так решение аргументировала IIHF. Хоккеисты задались вопросом, почему иное отношение демонстрируется к сборной Израиля — страны, также вовлеченной в вооруженный конфликт.

Ранее президент IIHF ответил на обращение российских хоккеистов.