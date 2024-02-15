Экс-тренер «Ростова» оценил новичков команды

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин высказался о новичках команды, которые дебютировали за желто-синих в рамках предсезонного турнира на сборах. В интервью Legalbet специалист констатировал, что футболисты пока не показали, за счет чего могут усилить команду.

«На данный момент трудно оценить готовность «Ростова» к возобновлению чемпионата. Если смотреть на предсезонный турнир, то игра и результаты были неоднозначными. По новичкам тоже пока непонятно, сейчас нет сложившейся картины на этот счет, придется ждать первых туров после зимней паузы.

Надеюсь, что в новичках команды есть необходимая перспектива, чтобы усилить состав, но пока никакой яркости от них я не увидел. Не могу сказать, что эти ребята сейчас потянут команду вперед.

Из того, что я видел, лучшими на поле в составе «Ростова» были все те же футболисты, которые уже были клубе, Щетинин хорошо выглядел. Но времени еще достаточно, чтобы довести новичков до необходимых кондиций и ввести их в команду», — полагает Балахнин.

На предсезонном Зимнем Кубке Российской премьер-лиги (РПЛ) «Ростов» одержал две победы – над «Шабаб Аль-Ахли» из ОАЭ, а также над «Спартаком». Кроме того, команда Валерия Карпина уступила казахстанскому «Кайрату». За «Ростов» впервые сыграли новички – Роналдо, Эяд Эль-Аскалани и Умар Сако. В матче со «Спартаком» Роналдо отметился результативной передачей.

В текущем розыгрыше РПЛ «Ростов» набрал 21 очко в 18 матчах и идет на 10-й строчке в турнирной таблице. Игру 19-го тура желто-синие проведут 1 марта дома против «Крыльев Советов».

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