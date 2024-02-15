В Белоруссии анонсировали товарищеский матч со сборной России

Российский футбольный союз (РФС) и Белорусская федерация футбола (БФФ) близки к соглашению о проведении товарищеского матча между сборными командами двух стран. Об этом в комментарии ТАСС заявил первый заместитель председателя БФФ Андрей Василевич.

«Процентов на 90, что матч со сборной России состоится. Российская сторона готова принять наше предложение, чтобы провести матч, также они готовы провести товарищеский матч в Минске, это одно из наших условий. Общение проходило по-разному, имеем возможность встречаться лично и работать на расстоянии», — сказал Василевич.

Функционер добавил, что на данный момент договор на матч не подписан, но оформление документа — лишь вопрос времени. По его мнению, сначала РФС должен согласовать возможную дату матча с главным тренером сборной России Валерием Карпиным.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборные России и Белоруссии, а также все российские и белорусские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям, из-за ситуации на Украине.

Ранее стало известно место сборной России в обновленном рейтинге ФИФА.