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В «Химках» рассказали о перспективах защитника сборной Казахстана

Тренер «Химок» Талалаев заявил, что защитник Скворцов остается в команде

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Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Главный тренер футбольного клуба «Химки» Андрей Талалаев высказался о перспективах в команде защитника сборной Казахстана Льва Скворцова. В интервью Legalbet специалист констатировал, что футболист проигрывает конкуренцию за место в составе, но у него есть шанс проявить себя.

«Останется ли Скворцов в команде? Пока да. Хотя проигрывает конкуренцию Юзепчуку и Степанову. Работает с желанием. Знаю, что [главный тренер сборной Казахстана Магомед] Адиев настаивает на постоянной игровой практике в клубах для вызова в сборную Казахстана. Но все зависит от Льва», — сказал Талалаев.

В текущем розыгрыше Первой лиги Скворцов провел за «Химки» 13 матчей и не отметился результативными действиями. Его контракт с подмосковным клубом рассчитан до лета 2025 года. Также в его активе шесть матчей за национальную команду Казахстана.

На зимнюю паузу «Химки» ушли на втором месте в турнирной таблице Первой лиги, набрав 36 очков в 20 играх и на один балл отставая от махачкалинского «Динамо». Игру 21 тура подопечные Талалаева проведут 4 марта на своем поле против «Тюмени».

Ранее Талалаев извинился перед игроком «Спартака» Соболевым.

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