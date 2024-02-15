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Стало известно место сборной России в обновленном рейтинге ФИФА

Сборная России сохранила 38-е место в рейтинге ФИФА

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Александр Вильф/РИА Новости

Международная федерация футбола (ФИФА) представила обновленную версию рейтинга национальных сборных. Она опубликована на официальном сайте организации.

Сборная России сохранила 38-ю позицию, на ее счету 1498,84 балла. Она ровно на полбалла отстает от сборной Катара, которая поднялась на 21 строчку благодаря победе на Кубке Азии.

В первой десятке изменений не произошло. Возглавляет рейтинг по-прежнему сборная Аргентины. На втором месте расположилась национальная команда Франции, замыкает тройку сборная Англии.

В обновленном рейтинге наибольший прогресс продемонстрировала сборная Анголы, она поднялась на 24 позиции — со 117-го места на 93-е. Наихудший показатель — у национальных команд Индии и Гвинеи-Бисау: они обе потеряли по 15 позиций и занимают 117-е и 118-е места соответственно.

Сборная России в марте проведет два товарищеских матча, обе встречи должны состояться в Москве. 21 марта подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Сербии, а 25 марта примут сборную Парагвая.

Ранее в Парагвае раскрыли детали переговоров по матчу с Россией.

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