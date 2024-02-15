В «Локомотиве» ищут способ вернуть Семина

Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин может вернуться в клуб. Об этом в интервью «Матч ТВ» сообщил председатель совета директоров «железнодорожников» Юрий Нагорных.

«В данный момент мы пока не нашли роль для Юрия Павловича в текущем составе «Локомотива», чтобы можно было вписаться в тот штаб, в ту работу клуба, которая проводится. Вместе с тем мы продолжаем над этим работать, думаю и уверен, что найдем решение», — заявил Нагорных.

Функционер напомнил, что Семин является членом правления общества «Локомотив» и не теряет связи с клубом. Нагорных подчеркнул, что специалист ведет большую работу в рамках проекта «Локобол-РЖД» — крупного детского футбольного турнира.

Юрий Семин возглавлял «Локомотив» в 1986-1990, 1992-2005, 2009-2010 и 2016-2020 годах. Под его руководством красно-белые трижды становились чемпионами России и шесть раз выигрывали национальный Кубок. Последним клубом в карьере Семина был «Ростов», который он покинул в сентябре 2021 года.

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