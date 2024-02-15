Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

25 сейвов Бобровского помогли «Флориде» победить «Питтсбург» Малкина

Вратарь «Флориды» Бобровский отразил 25 бросков в матче с «Питтсбургом»

close
100%
Lynne Sladky/AP

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» дома обыграли «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась со счетом 5:2.

В составе «пантер» дубль оформил Антон Лунделль, по шайбе забросили Мэттью Ткачук, Джона Гаджович и Аарон Экблад. У «пингвинов» голами отметились Джейк Гюнцель и Джон Людвиг. Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский в этой игре отразил 25 бросков. Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду почти 15 минут, не отметился результативными действиями и завершил матч с показателем полезности «-1».

«Ребята хорошо поработали. Мы строим нашу химию. Думаю, все удачно складывается для нас. Нам просто необходимо быть сосредоточенными в каждой смене и продолжать делать свое дело», — приводит слова Бобровского официальный сайт «Флориды».

После этого матча «пантеры» набрали 72 очка и идут на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. «Питтсбург» потерпел третье поражение подряд и с 53-мя баллами остается 12-й командой на Востоке.

Ранее известный тренер выразил надежду, что Овечкин забросит 20 шайб за сезон.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами