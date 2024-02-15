25 сейвов Бобровского помогли «Флориде» победить «Питтсбург» Малкина

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» дома обыграли «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась со счетом 5:2.

В составе «пантер» дубль оформил Антон Лунделль, по шайбе забросили Мэттью Ткачук, Джона Гаджович и Аарон Экблад. У «пингвинов» голами отметились Джейк Гюнцель и Джон Людвиг. Российский вратарь «Флориды» Сергей Бобровский в этой игре отразил 25 бросков. Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на льду почти 15 минут, не отметился результативными действиями и завершил матч с показателем полезности «-1».

«Ребята хорошо поработали. Мы строим нашу химию. Думаю, все удачно складывается для нас. Нам просто необходимо быть сосредоточенными в каждой смене и продолжать делать свое дело», — приводит слова Бобровского официальный сайт «Флориды».

После этого матча «пантеры» набрали 72 очка и идут на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. «Питтсбург» потерпел третье поражение подряд и с 53-мя баллами остается 12-й командой на Востоке.

Ранее известный тренер выразил надежду, что Овечкин забросит 20 шайб за сезон.