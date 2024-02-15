РФС и УЕФА призвали запретить выходить на поле осужденным футболистам

Футбольный агент Дмитрий Селюк призвал внести поправки в регламент российского чемпионата, который запрещал бы выходить на поле игрокам, проходящим по уголовным делам. Его слова передает Metaratings.

»РФС должны в регламент внести пункт о том, что футболисты даже на этапе расследования не должны иметь права играть в чемпионате. А тем более осужденные. В принципе, такое правило должно сделать и УЕФА.

Обсуждения плохи тем, что у «Спартака» большая армия болельщиков, и там есть дети. И они пишут: «Вот, молодец Промес, тонну кокаина бросил». А тут говорят, что это нормально», — сказал Селюк.

14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Слушания по делу прошли 24 января, прокуратура запрашивала Промесу девять лет тюремного заключения. На данный момент нападающий находится на сборах красно-белых в ОАЭ.

Промес выступает за «Спартак» с февраля 2021 года. Это его уже второе пришествие в команду. Он играл за красно-белых с 2014 по 2018 год. В сезоне-2016/17 голландец в составе команды стал чемпионом России.

Помимо него в России выступают еще два фигуранта уголовных дел: голландец Рай Влут из «Урала» и новичок «Оренбурга» Хорди Томпсон.

Ранее стало известно, возможна ли экстрадиция Промеса из ОАЭ в Нидерланды.