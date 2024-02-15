В «Локомотиве» объяснили, почему игрок клуба не перешел в «Зенит»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что рад тому, что защитник команды Наир Тикнизян не покинул клуб в зимнее трансферное окно. Его слова передает «Матч ТВ».

«Тикнизян мог этой зимой уйти из «Локомотива». Я рад, что он остался. Желание не заработать, а сохранить хорошего игрока, это всегда очень сложная история выбора. Он остался и является игроком «Локомотива».

Это было его решение. Мы придерживаемся принципа, что если предложение устраивает клуб и игрока, то мы не будем препятствовать переходу. Это отличительная особенность «Локомотива», — сказал Нагорных.

25 января СМИ сообщили о срыве перехода Тикнизяна в «Зенит». Сине-бело-голубые искали игрока на позицию левого защитника после ухода Кругового в ЦСКА. Контракт Тикнизяна с «Локомотивом» действует до июня 2026 года.

Тикнизян стал игроком «Локомотива» летом 2021 года, перейдя в команду из ЦСКА, воспитанником которого он является. Защитник выступал за молодежную сборную России и принимал участие в чемпионате Европы — 2020.

Тикнизян провел в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 16 матчей, отметившись шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

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