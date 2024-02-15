Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В «Локомотиве» объяснили, почему игрок клуба не перешел в «Зенит»

В «Локомотиве» заявили, что Тикнизян сам решил не переходить в «Зенит»

close
100%
ФК «Локомотив»ФК «Локомотив»' class="item-image" >
ФК «Локомотив»ФК «Локомотив»

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных заявил, что рад тому, что защитник команды Наир Тикнизян не покинул клуб в зимнее трансферное окно. Его слова передает «Матч ТВ».

«Тикнизян мог этой зимой уйти из «Локомотива». Я рад, что он остался. Желание не заработать, а сохранить хорошего игрока, это всегда очень сложная история выбора. Он остался и является игроком «Локомотива».

Это было его решение. Мы придерживаемся принципа, что если предложение устраивает клуб и игрока, то мы не будем препятствовать переходу. Это отличительная особенность «Локомотива», — сказал Нагорных.

25 января СМИ сообщили о срыве перехода Тикнизяна в «Зенит». Сине-бело-голубые искали игрока на позицию левого защитника после ухода Кругового в ЦСКА. Контракт Тикнизяна с «Локомотивом» действует до июня 2026 года.

Тикнизян стал игроком «Локомотива» летом 2021 года, перейдя в команду из ЦСКА, воспитанником которого он является. Защитник выступал за молодежную сборную России и принимал участие в чемпионате Европы — 2020.

Тикнизян провел в текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) 16 матчей, отметившись шестью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Ранее экс-тренер сборной России рассказал, в чем «Спартак» превосходит «Зенит».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами