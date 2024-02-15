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В России надеются, что Овечкин сможет забить 20 шайб за сезон в НХЛ

Тренер Канарейкин: будем надеяться, что Овечкин дойдет до 20 шайб за сезон

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Sam Navarro-USA TODAY Sports/Reuters

Бывший главный тренер «Спартака» Федор Канарейкин оценил перспективы российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина преодолеть отметку в 20 заброшенных шайб за сезон в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Его слова передает Vprognoze.

«Будем надеяться, что дойдет до 20 шайб за сезон. Но самое главное, что поймал ритм и уже дает серию. Поэтому это радует, ну а в остальном, будем смотреть и желать», — сказал Канарейкин.

14 февраля в матче против «Колорадо» российский нападающий отметился заброшенной шайбой. Для него это шестой матч подряд с заброшенными шайбами. Результативная серия (гол + пас) Овечкина в текущем сезоне НХЛ насчитывает уже семь матчей (6+3).

Всего в текущем сезоне на счету российского форварда стало 49 игр в регулярном чемпионате НХЛ, в которых он оформил 14 заброшенных шайб и 23 результативные передачи.

Россиянин продолжает погоню за снайперским рекордом Уэйна Гретцки. На счету форварда «столичных» 836 шайб. Легендарный канадец забросил 894 шайбы за карьеру в НХЛ, на данный момент Овечкин отстает от него на 58 голов.

Ранее сообщалось, что Овечкин подобрался к личному рекорду, установленному в его дебютном сезоне НХЛ.

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